Известный телеведущий упал с крыши здания

Австралийский телеведущий Маккензи-Макхарг упал с крыши здания и не выжил

Известный австралийский телеведущий Дункан Маккензи-Макхарг, освещавший новости спорта, упал с крыши здания и не выжил. Об этом пишет News.com.au.

Уточняется, что 41-летнего ведущего нашли без признаков жизни в Лос-Анджелесе. Как установила полиция, после падения он приземлился на еще одну крышу, расположенную ниже.

Семья Маккензи-Макхарга подтвердила, что его не стало. Близкие ведущего также заявили, что произошедшее оказалось для них шоком. «Дункан был по-настоящему необычным — его позитивный настрой, забота и юмор трогали всех, кто его встречал. (...) Куда бы он ни шел, он приносил с собой тепло, смех и радость», — добавили его родные.

