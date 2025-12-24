Реклама

Известный телеведущий упал с крыши здания

Австралийский телеведущий Маккензи-Макхарг упал с крыши здания и не выжил
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @duncanmcmc

Известный австралийский телеведущий Дункан Маккензи-Макхарг, освещавший новости спорта, упал с крыши здания и не выжил. Об этом пишет News.com.au.

Уточняется, что 41-летнего ведущего нашли без признаков жизни в Лос-Анджелесе. Как установила полиция, после падения он приземлился на еще одну крышу, расположенную ниже.

Семья Маккензи-Макхарга подтвердила, что его не стало. Близкие ведущего также заявили, что произошедшее оказалось для них шоком. «Дункан был по-настоящему необычным — его позитивный настрой, забота и юмор трогали всех, кто его встречал. (...) Куда бы он ни шел, он приносил с собой тепло, смех и радость», — добавили его родные.

Ранее сообщалось, что известный британский телеведущий и археолог Марк Хортон едва не лишился руки во время ремонта яхты. Уточнялось, что из-за травмы у ведущего нарушился приток крови к руке и нервам.

