Livan задумался о локализации производства в России

«РГ»: Китайский Livan изучит возможность автопроизводства в России

Китайский бренд Livan поделился своими стратегическими планами на российском рынке с изданием «Российская газета» («РГ»). По словам руководителя отдела маркетинга бренда Марины Криштоп, в настоящее время специалисты проводят технико-экономическое обоснование проекта по локализации производства. Результаты этой работы направят в головной офис для изучения и оценки, на основании чего будет сформирована и утверждена окончательная программа деятельности марки в России на 2026 год.

Сейчас на российском авторынке актуальный ассортимент Livan представлен тремя моделями. Кроссовер Livan X3 Pro оборудован полуторалитровым бензиновым двигателем без турбонаддува мощностью 103 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором. Длина машины составляет 4005 миллиметров, а расстояние между осями — 2480 миллиметров. Стоимость автомобиля 2024 года выпуска начинается от 1 869 900 рублей.

Более крупный кроссовер Livan X6 Pro, созданный на платформе известного в России Geely Emgrand X7, имеет полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 или 174 лошадиные силы. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Длина машины — 4535 миллиметров, а колесная база — 2683 миллиметра. Цена модели 2024 года стартует от 2 144 000 рублей.

Седан S6 Pro предлагается с такими же силовыми агрегатами, что и кроссовер X6 Pro. Минимальная цена на автомобиль прошлого модельного года — 1 984 000 рублей.

Ранее стало известно, что в 2026 году на российском авторынке появятся две новые модели — кроссовер «АмберАвто А7» и хэтчбек «АмберАвто А3».