Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:47, 24 декабря 2025Экономика

Livan задумался о локализации производства в России

«РГ»: Китайский Livan изучит возможность автопроизводства в России
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Китайский бренд Livan поделился своими стратегическими планами на российском рынке с изданием «Российская газета» («РГ»). По словам руководителя отдела маркетинга бренда Марины Криштоп, в настоящее время специалисты проводят технико-экономическое обоснование проекта по локализации производства. Результаты этой работы направят в головной офис для изучения и оценки, на основании чего будет сформирована и утверждена окончательная программа деятельности марки в России на 2026 год.

Сейчас на российском авторынке актуальный ассортимент Livan представлен тремя моделями. Кроссовер Livan X3 Pro оборудован полуторалитровым бензиновым двигателем без турбонаддува мощностью 103 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором. Длина машины составляет 4005 миллиметров, а расстояние между осями — 2480 миллиметров. Стоимость автомобиля 2024 года выпуска начинается от 1 869 900 рублей.

Более крупный кроссовер Livan X6 Pro, созданный на платформе известного в России Geely Emgrand X7, имеет полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 или 174 лошадиные силы. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Длина машины — 4535 миллиметров, а колесная база — 2683 миллиметра. Цена модели 2024 года стартует от 2 144 000 рублей.

Седан S6 Pro предлагается с такими же силовыми агрегатами, что и кроссовер X6 Pro. Минимальная цена на автомобиль прошлого модельного года — 1 984 000 рублей.

Ранее стало известно, что в 2026 году на российском авторынке появятся две новые модели — кроссовер «АмберАвто А7» и хэтчбек «АмберАвто А3».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана, обсуждаемого с США. По нескольким вопросам до сих пор нет компромисса

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Гуф объявил о новых отношениях

    Участники праздника зимнего солнцестояния рассказали о добром знаке на 2026 год

    Волочкова вернулась в рехаб-шоу и ответила на обвинения в алкоголизме

    Молочный продукт неожиданно связали со снижением уровня сахара в крови

    Назван главный финансовый выбор россиян

    Livan задумался о локализации производства в России

    В Кремле высказались об итогах переговоров по Украине в Майами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok