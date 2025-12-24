Медведев: ЦРУ еще в 1950-е определило на Украине зоны, где будет неонацизм

Еще в 1957 году ЦРУ США проводило исследование Украины, чтобы понять, как взаимодействовать с местным населением в случае конфликта с СССР. Тогда территорию советской республики разделили на 12 зон, исходя из уровня восприятия антироссийских настроений, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Родина».

Он напомнил о разработанной по заказу ЦРУ Джорджтаунским университетом «карте лояльности» к американским «силам вторжения».

Медведев отметил, что в те времена американцы определили Крым, Донбасс и северо-восток Украины как «русские острова в украинском море», которые якобы ассоциируют себя с Москвой. В том же ключе, хотя с определенными оговорками, они оценивали Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую области, Причерноморье и южные степи УССР.

По его словам, в Джорджтауне выделили зоны, в которые входили Киевская, Житомирская, Черкасская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, и планировали сосредоточить основные усилия по укреплению в историко-культурном сознании населения этих регионов бандеровских установок, направленных на раскол Украины и ее отрыв от России.

Ранее Медведев назвал украинцев пушечным мясом для Европы. По мнению Медведева, украинский народ сейчас стал заложником идей европейских держав. «Он стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, заложником культа смерти в форме фейкового "голодомора", "проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников"», — написал бывший президент России в своей статье.