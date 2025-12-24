Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:09, 24 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Международной торговле предсказали напряженный 2026 год

Профессор Волчкова: Тарифная политика США перейдет в формат точечных мер
Кирилл Луцюк

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Грядущий год окажется довольно напряженным для глобальной торговли. Об этом «Ленте.ру» заявила профессор, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (ЦЭФИР РЭШ) Наталья Волчкова​​​​​​​.

По ее словам, США не откажутся от тарифной повестки, но предпочтут формат «точечных» мер. Иными словами, речь пойдет об антидемпинговых расследованиях, ограничениях по критическим технологиям и иных регуляторных инструментах, а не о единой волне тотальных тарифов. Волчкова полагает, что риторика вокруг Китая, вероятно, будет жесткой, но реализация — прагматичной.

«На этом фоне мировая торговля скорее продолжит адаптацию: рост будет менее равномерным, с усилением региональных связей и переупаковкой цепочек поставок, но без ощущений системного обвала», — предположила экономист.

Материалы по теме:
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

В свою очередь, профессор, проректор РЭШ Максим Буев назвал основными рисками для глобальной экономики волны анти-тарифов и ошибки в бюджетной политике. Он обратил внимание, что многие государства сейчас несут значительное бремя долга. В то же время ситуация требует возрастающих трат на перевооружение армий и адаптацию к изменению климата.

Ранее Международный валютный фонд резко снизил прогноз роста мировой торговли в 2025 году. Если в январе он оценивал ожидающееся увеличение показателя в 3,2 процента, теперь же прогнозирует его на уровне 1,7 процента. Прогноз на 2026 год МВФ также ухудшился, хотя и не столь значительно, — на 0,8 процентного пункта, до 2,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Овечкин установил личный антирекорд сезона НХЛ по числу матчей без голов подряд

    Путин поздравил Алиева

    ВСУ атаковали Севастополь

    Появились подробности о взорванных в Москве сотрудниках ДПС

    Опубликованы кадры с подбитой техникой ВСУ в курском приграничье

    Чемпион ОИ обратился к населению России с просьбой скинуться на съемки фильма о нем

    Россиянам назвали полезное для суставов блюдо на новогоднем столе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok