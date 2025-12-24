Международной торговле предсказали напряженный 2026 год

Профессор Волчкова: Тарифная политика США перейдет в формат точечных мер

Грядущий год окажется довольно напряженным для глобальной торговли. Об этом «Ленте.ру» заявила профессор, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (ЦЭФИР РЭШ) Наталья Волчкова​​​​​​​.

По ее словам, США не откажутся от тарифной повестки, но предпочтут формат «точечных» мер. Иными словами, речь пойдет об антидемпинговых расследованиях, ограничениях по критическим технологиям и иных регуляторных инструментах, а не о единой волне тотальных тарифов. Волчкова полагает, что риторика вокруг Китая, вероятно, будет жесткой, но реализация — прагматичной.

«На этом фоне мировая торговля скорее продолжит адаптацию: рост будет менее равномерным, с усилением региональных связей и переупаковкой цепочек поставок, но без ощущений системного обвала», — предположила экономист.

В свою очередь, профессор, проректор РЭШ Максим Буев назвал основными рисками для глобальной экономики волны анти-тарифов и ошибки в бюджетной политике. Он обратил внимание, что многие государства сейчас несут значительное бремя долга. В то же время ситуация требует возрастающих трат на перевооружение армий и адаптацию к изменению климата.

Ранее Международный валютный фонд резко снизил прогноз роста мировой торговли в 2025 году. Если в январе он оценивал ожидающееся увеличение показателя в 3,2 процента, теперь же прогнозирует его на уровне 1,7 процента. Прогноз на 2026 год МВФ также ухудшился, хотя и не столь значительно, — на 0,8 процентного пункта, до 2,5 процента.