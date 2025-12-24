Международной торговле предсказали напряженный 2026 год

Грядущий год окажется довольно напряженным для глобальной торговли. Об этом «Ленте.ру» заявила профессор, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (ЦЭФИР РЭШ) Наталья Волчкова.
По ее словам, США не откажутся от тарифной повестки, но предпочтут формат «точечных» мер. Иными словами, речь пойдет об антидемпинговых расследованиях, ограничениях по критическим технологиям и иных регуляторных инструментах, а не о единой волне тотальных тарифов. Волчкова полагает, что риторика вокруг Китая, вероятно, будет жесткой, но реализация — прагматичной.
«На этом фоне мировая торговля скорее продолжит адаптацию: рост будет менее равномерным, с усилением региональных связей и переупаковкой цепочек поставок, но без ощущений системного обвала», — предположила экономист.
В свою очередь, профессор, проректор РЭШ Максим Буев назвал основными рисками для глобальной экономики волны анти-тарифов и ошибки в бюджетной политике. Он обратил внимание, что многие государства сейчас несут значительное бремя долга. В то же время ситуация требует возрастающих трат на перевооружение армий и адаптацию к изменению климата.
Ранее Международный валютный фонд резко снизил прогноз роста мировой торговли в 2025 году. Если в январе он оценивал ожидающееся увеличение показателя в 3,2 процента, теперь же прогнозирует его на уровне 1,7 процента. Прогноз на 2026 год МВФ также ухудшился, хотя и не столь значительно, — на 0,8 процентного пункта, до 2,5 процента.