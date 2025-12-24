Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:01, 24 декабря 2025Забота о себе

Стремившиеся угодить партнерам в постели мужчины и женщины раскрыли свои тайны

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Женщины и мужчины рассказали о том, что они делали в постели, чтобы угодить партнерам, хотя на самом деле им это не нравилось. Своими тайнами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна женщина призналась: она притворяется, что ей нравится, как партнер обращается с ее ягодицами.

Он слишком сильно раздвигает мои ягодицы, и мне кажется, что меня вот-вот разорвут пополам

badatdirections_пользовательница Reddit

Другой пользователь рассказал, что ему не нравилось то, что партнерша просила его делать во время секса.

Она просила одновременно двигаться в ней, трогать ее и произносить грязные словечки. Я чувствовал себя одним из тех музыкантов, которые играют на пяти разных инструментах одновременно. В некотором роде это было просто необходимо, но это всегда выводило меня из себя

MahaloMerkyпользователь Reddit
Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Другой мужчина отметил, что ему никогда не нравилось желание его партнерши часто менять позы.

Я совсем не против сменить позу, но, боже мой, когда это происходит каждые 20 секунд, это невыносимо. Однажды девушка разбила мне нос — она была сверху и хотела развернуться (когда я все еще был внутри нее), чтобы изобразить наездницу задом наперед, а вместо этого врезала мне по лицу

weeklycreepsпользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова прогремели новые взрывы

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Двое сыновей расправились с отцом при помощи змеи ради 26 миллионов рублей

    Стремившиеся угодить партнерам в постели мужчины и женщины раскрыли свои тайны

    Способность ВСУ ударить по Москве оценили

    Названа предварительная версия взрыва на юге Москвы

    Раскрыто состояние полицейского после взрыва у участка в Москве

    Названо число пострадавших при взрыве автомобиля в Москве

    Россиянам раскрыли способы защиты от мошенников в праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok