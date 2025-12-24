Стремившиеся угодить партнерам в постели мужчины и женщины раскрыли свои тайны

Женщины и мужчины рассказали о том, что они делали в постели, чтобы угодить партнерам, хотя на самом деле им это не нравилось. Своими тайнами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна женщина призналась: она притворяется, что ей нравится, как партнер обращается с ее ягодицами.

Он слишком сильно раздвигает мои ягодицы, и мне кажется, что меня вот-вот разорвут пополам

badatdirections_ пользовательница Reddit

Другой пользователь рассказал, что ему не нравилось то, что партнерша просила его делать во время секса.

Она просила одновременно двигаться в ней, трогать ее и произносить грязные словечки. Я чувствовал себя одним из тех музыкантов, которые играют на пяти разных инструментах одновременно. В некотором роде это было просто необходимо, но это всегда выводило меня из себя MahaloMerky пользователь Reddit

Другой мужчина отметил, что ему никогда не нравилось желание его партнерши часто менять позы.

Я совсем не против сменить позу, но, боже мой, когда это происходит каждые 20 секунд, это невыносимо. Однажды девушка разбила мне нос — она была сверху и хотела развернуться (когда я все еще был внутри нее), чтобы изобразить наездницу задом наперед, а вместо этого врезала мне по лицу weeklycreeps пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.