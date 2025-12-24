На Елену Малышеву подали в суд

Блогер Алена Ковальчук начала судиться с Еленой Малышевой из-за бренда

Блогер Алена Ковальчук, специализирующаяся на семинарах для желающих похудеть, подала в суд по интеллектуальным правам иск к Елене Малышевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В нем она просит аннулировать принадлежащий российской телеведущей товарный знак «Сбрось лишнее».

Подчеркивается, что иск поступил в суд 17 декабря и пока оставлен без движения из-за процессуальных нарушений.

Бренд Малышева зарегистрировала для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг в 2013 году. Правовая охрана знака сейчас действует до 2031 года.

Ранее Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что не верит в существование выгорания, и назвала его бредом.