В сеть выложили кадры с подбитой техникой ВСУ в курском приграничье. Серию снимков разместил Telegram-канал «Северный Ветер».
На кадрах видно разбитую гусеничную технику ВСУ.
Канал обращает внимание на тактический знак — треугольник, — свидетельствующий о принадлежности техники украинской оккупационной группировке. «Техника ржавеет и ждет эвакуации, как и тысячи [тел] украинских солдат», — отметил автор поста.
Несмотря на то что Вооруженные силы России полностью выбили ВСУ из курского приграничья, в регионе до сих пор регулярно находят тела украинских военнослужащих. Ранее одно из них обнаружили в виде мумифицированных останков.