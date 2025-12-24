Реклама

09:15, 24 декабря 2025Россия

Опубликованы кадры с подбитой техникой ВСУ в курском приграничье

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В сеть выложили кадры с подбитой техникой ВСУ в курском приграничье. Серию снимков разместил Telegram-канал «Северный Ветер».

На кадрах видно разбитую гусеничную технику ВСУ.

Канал обращает внимание на тактический знак — треугольник, — свидетельствующий о принадлежности техники украинской оккупационной группировке. «Техника ржавеет и ждет эвакуации, как и тысячи [тел] украинских солдат», — отметил автор поста.

Несмотря на то что Вооруженные силы России полностью выбили ВСУ из курского приграничья, в регионе до сих пор регулярно находят тела украинских военнослужащих. Ранее одно из них обнаружили в виде мумифицированных останков.

