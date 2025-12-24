Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 24 декабря 2025Россия

Пациенты пожаловались на нашествие тараканов в российской больнице

Пациенты пожаловались на нашествие тараканов в больнице № 35 Нижнего Новгорода
Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Пациенты пожаловались на нашествие тараканов в больнице № 35 Нижнего Новгорода. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Россияне отметили, что насекомые прыгают на них буквально с потолка. Некоторые находили тараканов и в еде, которую подавали в медицинском учреждении.

По словам пациентки, которая лежала в хирургическом отделении пять дней, сигнализация также находится в аварийном состоянии. Кроме того, как уверяет женщина, по палатам ходили неизвестные, которые предлагали рекламные буклеты.

До этого сообщалось, что в краевой детской больнице Краснодара пациенты пожаловались на тараканов.

Родители пациентов тогда признавались, что те испытывают сильный стресс во время каждой госпитализации, поскольку насекомые свободно ползают по палатам и коридорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

    Стало известно об ответе Москвы на ограничения в выдаче виз со стороны Вашингтона

    Путин заявил об окончании моратория на штрафы для застройщиков

    Путин призвал вывести российскую экономику на новый уровень

    Роднина прокомментировала возвращение Камилы Валиевой фразой «ой, я вас умоляю»

    На Украине объяснили требование Зеленского по созданию свободной экономической зоны

    Плющенко рассказал о многомиллионных тратах на избитую матерью ученицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok