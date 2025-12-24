Пациенты пожаловались на нашествие тараканов в российской больнице

Пациенты пожаловались на нашествие тараканов в больнице № 35 Нижнего Новгорода

Пациенты пожаловались на нашествие тараканов в больнице № 35 Нижнего Новгорода. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Россияне отметили, что насекомые прыгают на них буквально с потолка. Некоторые находили тараканов и в еде, которую подавали в медицинском учреждении.

По словам пациентки, которая лежала в хирургическом отделении пять дней, сигнализация также находится в аварийном состоянии. Кроме того, как уверяет женщина, по палатам ходили неизвестные, которые предлагали рекламные буклеты.

До этого сообщалось, что в краевой детской больнице Краснодара пациенты пожаловались на тараканов.

Родители пациентов тогда признавались, что те испытывают сильный стресс во время каждой госпитализации, поскольку насекомые свободно ползают по палатам и коридорам.