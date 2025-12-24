РИА Новости: Контрактников-дезертиров ВСУ охраняют строже, чем в тюрьме

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) охраняют пойманных при попытке дезертировать контрактников строже, чем в тюрьме. Об этом рассказал пленный украинский военный Александр Саенко в беседе с РИА Новости.

«Все в колючке (колючая проволока), никуда ты не выйдешь, можно только в туалет. Утром на зарядку и пробежку со своим командиром, больше никуда. В другой корпус не попадешь, потому что там КПП и колючая проволока», — рассказал боец.

По его словам, у подписавших контракт военных отбирают документы и телефоны.

Еще один пленный ранее рассказывал об обмане командиров ВСУ: они обещают новобранцам, что их отправят служить в тыловые части, однако в итоге отправляют на передовую.

