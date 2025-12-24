Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:32, 24 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Появились версии о подрывнике полицейских в Москве

Подрывник полицейских в Москве действовал по указанию мошенников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего подрыва полицейских в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Рассматриваются такие варианты как: случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие.

Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

Личность подрывника пока не установлена, в результате взрыва от него остались фрагменты, лицо не подлежит визуальной идентификации. Останки отправят экспертам, которые после исследования и проверки по базам смогут установить его личность, добавил источник «Ленты.ру».

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему, чтобы задержать. Он, предварительно, и привел взрывное устройство в действие.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Российский губернатор связал распространение сообщений о минировании школ с одним явлением

    В МИД оценили схожесть позиций России и США по Украине

    Четверо молодых людей обналичили в России пять миллиардов рублей

    ВСУ атаковали отдаленный от Украины на 1000 километров регион России

    Сбросившему сына под винты катера россиянину вынесли приговор в Таиланде

    Стало известно о выступлениях Ларисы Долиной в новогодних шоу

    Стало известно о провале ВСУ в одном из лесов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok