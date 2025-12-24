Появились версии о подрывнике полицейских в Москве

Подрывник полицейских в Москве действовал по указанию мошенников

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего подрыва полицейских в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Рассматриваются такие варианты как: случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие.

Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

Личность подрывника пока не установлена, в результате взрыва от него остались фрагменты, лицо не подлежит визуальной идентификации. Останки отправят экспертам, которые после исследования и проверки по базам смогут установить его личность, добавил источник «Ленты.ру».

Взрыв на Елецкой улице в Москве произошел в ночь на среду, 24 декабря. Двое инспекторов ДПС заметили подозрительного мужчину около служебного автомобиля и подошли к нему, чтобы задержать. Он, предварительно, и привел взрывное устройство в действие.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.