15:27, 24 декабря 2025Россия

Путин дал поручение правительству по многодетным семьям

Путин поручил правительству найти гибкое решение для поддержки многодетных семей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение для поддержки многодетных семей. Об этом стало известно во время встречи главы государства с членами кабмина, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

«Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи», — сказал он.

Ранее Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Глава государства объявил, что с начала 2026 года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.

Путин подчеркнул, что принятые решения по поддержке семей с детьми пока недостаточны, однако правительство продолжит совершенствовать систему.

