Путин дал поручение правительству по многодетным семьям

Путин поручил правительству найти гибкое решение для поддержки многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение для поддержки многодетных семей. Об этом стало известно во время встречи главы государства с членами кабмина, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

«Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи», — сказал он.

Ранее Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Глава государства объявил, что с начала 2026 года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.

Путин подчеркнул, что принятые решения по поддержке семей с детьми пока недостаточны, однако правительство продолжит совершенствовать систему.