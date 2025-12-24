Путин дал поручение правительству по многодетным семьям

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти гибкое решение для поддержки многодетных семей. Об этом стало известно во время встречи главы государства с членами кабмина, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.
«Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи», — сказал он.
Ранее Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что в России с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Глава государства объявил, что с начала 2026 года семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.
Путин подчеркнул, что принятые решения по поддержке семей с детьми пока недостаточны, однако правительство продолжит совершенствовать систему.