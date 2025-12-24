Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 24 декабря 2025Россия

Путин отправил Захаровой телеграмму с поздравлением

Песков: Президент РФ Путин отправил Захаровой телеграмму с поздравлением
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой телеграмму с поздравлением с юбилеем. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что ее работу оценивают как блестящую. Об этом пишет РИА Новости.

«Путин отправил ей телеграмму. Присоединяемся к поздравлениям президента», — отметил Песков.

Ранее Захарова прокомментировала материал телеканала CNN, в котором Финляндия обвинила российских волков в гибели оленей в стране.

Также Захарова заявляла, что Россия и впредь привержена развитию отношений с КНДР согласно двустороннему договору.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Зеленского вывести войска из Донбасса

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Раскрыты излюбленные места сверхбогатых людей для отдыха в Новый год

    Смартфоны Xiaomi подорожают

    Желание Зеленского вытеснить православное Рождество объяснили

    Папа Римский опечалился

    Россиянам перечислили самые яркие автоновинки года

    Появилась новая информация по делу об отравлении в пансионате в Подмосковье

    Число сбитых на подлете к Москве дронов резко выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok