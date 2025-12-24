Песков: Президент РФ Путин отправил Захаровой телеграмму с поздравлением

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент России Владимир Путин отправил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой телеграмму с поздравлением с юбилеем. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что ее работу оценивают как блестящую. Об этом пишет РИА Новости.

«Путин отправил ей телеграмму. Присоединяемся к поздравлениям президента», — отметил Песков.

