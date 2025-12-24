Путин оценил работу правительства России

Путин: Правительство России действует профессионально

Правительство России действует слаженно и профессионально. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами кабмина, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

«Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что власти страны исполняют все социальные обязательства перед гражданами, в числе которых есть и решения по поддержке семей с детьми.

В этот же день Владимир Путин прибыл в Совет Федерации для выступления. Он подчеркнул, что российский парламент, в состав которого входит Госдума и Совфед, завершают сессию с хорошим результатом.