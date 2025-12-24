Реклама

21:04, 24 декабря 2025Забота о себе

Раскрыты способы не поссориться с семьей на Новый год

Психолог Бира призвала заранее составить план просмотра телепередач на Новый год
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maya Lab / Shutterstock / Fotodom

Психологи Ритика Сук Бира и Натали Коста дали несколько советов, которые помогут предотвратить семейные ссоры на Новый год. Способы избежать скандалов с родственниками раскрыло издание Terra.

Бира призвала всех членов семьи не комментировать пищевые привычки друг друга. Далеко не все блюда, которые находятся на праздничном столе, нравятся каждому, что является нормой. Специалистка также призвала не обвинять родственников в излишней привередливости.

Также она посоветовала заранее составить план просмотра телепередач. Например, можно договориться о таком порядке показа: сначала общая программа, затем индивидуальный выбор каждого человека, а потом и вовсе времяпровождение без любых экранов.

Коста же посоветовала назначить одного из членов семьи ответственным за праздничный день. Специалистка объяснила, что это поможет предотвратить попытки контролировать происходящее со стороны других родственников.

Психотерапевт Филиппа Перри добавила, что нужно отказаться от идеализированного представления о Новом годе, которое показывают в фильмах. В противном случае увеличится риск разочароваться. Кроме того, по ее мнению, не стоит воспринимать обмен подарками как соревнование, а особенно между дальними родственниками, так как бюджет у людей может сильно различаться.

Помимо этого, психотерапевт Сара Тернер призвала заранее подготовиться к неловким комментариям за столом. Так, если кто-то начнет спрашивать о планах на свадьбу или рождение детей либо задавать другие неприятные вопросы, то стоит не раздражаться, а взять паузу и выбрать более адекватную реакцию, пояснила она.

Ранее психолог Веруска Васконселос рассказала, как укрепить психическое здоровье. Для этого она призвала признавать собственные чувства и эмоции, а не игнорировать их.

