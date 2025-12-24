Реклама

Из жизни
16:02, 24 декабря 2025Из жизни

Редкое животное заметили впервые с 1800-х годов

В округе Кайахога впервые за 200 лет заметили куницу-рыболова
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В округе Кайахога, США, на видео попала куница-рыболов. Как пишет People, этот вид более 200 лет считался исчезнувшим.

Предполагалось, что этих животных истребили еще в 1800-х годах. Однако в начале декабря куницу-рыболова заметили в природном заповеднике Cleveland Metroparks. На видео редкое животное бегает по лесу, изучая окрестности.

Представители Cleveland Metroparks считают возвращение куницы-рыболова в округ показателем качества их работы. Они прилагают немало усилий, чтобы восстановить леса и водоемы и сделать их снова пригодными для жизни животных.

Куница-рыболов, или илька (Pekania pennanti) — это хищное млекопитающее семейства куньих, обитающее в лесах Северной Америки. Несмотря на свое название, она редко питается рыбой. Больше всего ей нравятся древесные дикобразы. Ильки успешно охотятся на них, несмотря на колючки.

Ранее сообщалось, что у берегов штата Вирджиния, США, заметили белую афалину. Во всем мире обитает всего несколько таких дельфинов.

