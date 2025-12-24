Российская биржа назвала свое сообщение ошибочным

Петербургская биржа назвала сообщение о приостановке торгов ошибочным

Петербургская биржа (SPIMEX) назвала свое сообщение о приостановке торгов ошибочным — на самом деле они стартовали в штатном режиме. Заявление об этом разместили в Telegram-канале площадки.

«Торги начались штатно, но ввиду ограничения доступа к мониторингу данного процесса ошибочно было дано сообщение о приостановке», — указали представители биржи.

Петербургская биржа является крупнейшей российской товарной торговой площадкой, в частности, организующей торги на рынках нефтепродуктов, газа, леса и стройматериалов. Ранее в 2025 году ее переименовали, сменив сокращенное название Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи — СПбМТСБ — на нынешнее. Отмечалось, что соответствующий шаг «демонстрирует ценности компании, которые наследуют принципам работы первой российской биржи, созданной в 1703 году по инициативе и при непосредственном участии императора Петра I».

Торги на Петербургской бирже завершатся в этом году 30 декабря и возобновятся в следующем 12 января.