19:02, 24 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о готовности Зеленского вывести войска из Донбасса

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем мирном плане из 20 пунктов показал, что готов вывести войска из Донбасса. Так намерения украинского лидера обозначила газета The Washington Post.

«Украина по-прежнему выступает против идеи принудительного вывода войск с востока страны, но рассмотрит такую ​​возможность, если Россия поступит аналогичным образом. Цель состоит в создании свободной экономической зоны, не контролируемой ни одной из военных структур», — говорится в тексте статьи.

По мнению журналистов, предложения Зеленского стали первым шагом украинского лидера к компромиссу по территориальному вопросу. При этом издание утверждает, что для этого придется провести референдум, в то время как полная версия плана Зеленского предусматривает возможность избежать такого шага, утвердив решение в Верховной Раде.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который разрабатывался в ходе встреч с представителями США. По его словам, он включает в себя 20 пунктов, в числе которых предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек, обмен пленными в формате «все на всех» и проведение выборов в стране.

