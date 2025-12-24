Трое парней избили туриста в Австралии на глазах прохожих и попали на видео

Норвежского туриста избили трое парней во время отдыха в Мельбурне, Австралия. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.
Уточняется, что 34-летний норвежец посещал пирс Сент-Килда в четверг, 18 декабря. К нему подошла группа молодых людей. Сначала они поговорили с мужчиной, а затем избили его на глазах у прохожих и выбросили его телефон в океан. Турист был вынужден вернуться на родину раньше срока со сломанной рукой.
Полиция разыскивает нападавших по записям с камер видеонаблюдения на пирсе.
Ранее российского туриста избили в Таиланде два жителя Великобритании. Россиянин отдыхал в одном из баров Пхукета.