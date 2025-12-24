Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:17, 24 декабря 2025Путешествия

Трое парней избили туриста в Австралии на глазах прохожих и попали на видео

Daily Mail: 34-летнего норвежца избили в Мельбурне трое парней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Норвежского туриста избили трое парней во время отдыха в Мельбурне, Австралия. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что 34-летний норвежец посещал пирс Сент-Килда в четверг, 18 декабря. К нему подошла группа молодых людей. Сначала они поговорили с мужчиной, а затем избили его на глазах у прохожих и выбросили его телефон в океан. Турист был вынужден вернуться на родину раньше срока со сломанной рукой.

Полиция разыскивает нападавших по записям с камер видеонаблюдения на пирсе.

Ранее российского туриста избили в Таиланде два жителя Великобритании. Россиянин отдыхал в одном из баров Пхукета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Между молотом и наковальней». Почему Черногорию вынуждают отказаться от туристов из России, которых обожают в этой стране?

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Россиян призвали бояться зимней пыли

    Продажи одного вида машин в России заметно подросли

    В России детей предложили исключать из школ за одно действие

    Оценены шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова по голам за сборную России

    Трое парней избили туриста в Австралии на глазах прохожих и попали на видео

    В России признали нежелательной компанию из Нидерландов

    Каллас выступила с обвинениями в адрес США из-за санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok