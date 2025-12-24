Уитэкер перечислил четыре итоговых документа по миру на Украине

Стороны переговоров по урегулированию украинского конфликта работают над четырьмя итоговыми документами. Их перечислил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.

«На столе переговоров сейчас мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», — уточнил дипломат.

По его словам, все эти материалы обсуждаются в реальном времени. Уитэкер добавил, что американская сторона в настоящее время довольно хорошо понимает, чего хочет Киев.

До этого Уитэкер заявил, что мяч в переговорах по Украине находится на стороне России.