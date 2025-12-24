Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:23, 24 декабря 2025Мир

Уитэкер перечислил четыре итоговых документа по миру на Украине

Дипломат Уитэкер: Стороны переговоров обсуждают 4 итоговых документа по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Marta Fiorin / Reuters

Стороны переговоров по урегулированию украинского конфликта работают над четырьмя итоговыми документами. Их перечислил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.

«На столе переговоров сейчас мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», — уточнил дипломат.

По его словам, все эти материалы обсуждаются в реальном времени. Уитэкер добавил, что американская сторона в настоящее время довольно хорошо понимает, чего хочет Киев.

До этого Уитэкер заявил, что мяч в переговорах по Украине находится на стороне России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова прогремели новые взрывы

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Двое сыновей расправились с отцом при помощи змеи ради 26 миллионов рублей

    Стремившиеся угодить партнерам в постели мужчины и женщины раскрыли свои тайны

    Способность ВСУ ударить по Москве оценили

    Названа предварительная версия взрыва на юге Москвы

    Раскрыто состояние полицейского после взрыва у участка в Москве

    Названо число пострадавших при взрыве автомобиля в Москве

    Россиянам раскрыли способы защиты от мошенников в праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok