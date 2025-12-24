Реклама

Украинские аналитики выступили против Генштаба ВСУ

Аналитики DeepState уличили Генштаб ВСУ во лжи о Северске
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский аналитический паблик DeepState выступил против Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), уличив их во лжи о ситуации в Северске Донецкой народной республики (ДНР). На это обратил внимание Telegram-канал «Белорусский силовик».

В частности, аналитики подчеркнули, что украинский Генштаб на фоне сообщений о появлении Российской армии в городе сообщал о полном контроле ВСУ над Северском.

«В частности, мы слышали от спикера Генштаба Ковалева, что у него в Северске есть друзья, которые удерживают город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду», — говорится в публикации.

Аналитики отметили, что сейчас «все встало на свои места».

Ранее Генштаб ВСУ признал переход Северска под контроль Вооруженных сил России и заявил о выходе украинской армии из города.

