Постпред США при НАТО рассказал о спорных вопросах урегулирования на Украине

Уитакер: Спорные вопросы по Украине сводятся к обсуждению территорий

Спорные вопросы урегулирования конфликта на Украине сводятся к обсуждению территорий, сообщил постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер. Об этом пишет РИА Новости.

«Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Всего украинский лидер назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны.