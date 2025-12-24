В ГД потребовали усилить контроль за продажей пиротехники

В Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники. Об инициативе лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова рассказывает телеканал «360».

Парламентарий предложил ужесточить контроль за проверкой и хранением фейерверков, хлопушек, петард и бенгальских огней. «Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слезы льют. Из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения с фейерверками они получают травмы и ожоги», — указал Миронов.

Депутат указал, что сейчас пиротехнику можно купить как в продовольственных магазинах, так и на маркетплейсах. При этом на продукцию не всегда даже есть сертификат соответствия на русском языке, подчеркнул он.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за фейерверки в Новый год.