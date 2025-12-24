Реклама

01:02, 24 декабря 2025Мир

В Ливии объявлен траур после гибели главы Генштаба

Youm7: Ливия объявила 3-дневный траур после крушения самолета с главой Генштаба
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти Ливии официально объявили трехдневный траур после крушения частного самолета с начальником Генерального штаба армии генерала Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих на борту. Об этом сообщает издание Youm7.

Во всех государственных учреждениях будут приспущены флаги, приостановлены церемониальные и официальные выступления.

Правительство Национального единства выразило свою глубокую скорбь в связи с этой большой потерей. Подчеркнув, что Ливия потеряла элиту своих людей, которые верно и самоотверженно служили стране, были примером дисциплины, ответственности и национальной приверженности.

Самолет исчез с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога, где ливийская делегация была с официальным визитом. А позже прозвучал мощный взрыв.

Момент взрыва самолета попал на видео. По предварительным данным, причиной падения самолета в Турции стал отказ электрооборудования.

