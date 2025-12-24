Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 24 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали неприемлемые пункты оглашенного Зеленским плана мира

Депутат Чепа: В оглашенном Зеленским плане мира есть неприемлемые пункты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пункты о территориальных вопросах и об управлении Запорожской атомной электростанцией (АЭС) являются неприемлемыми для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на оглашенный президентом Украины Владимиром Зеленским план мира.

«Прежде всего, мы не увидели в заявлении Зеленского никакой конкретики относительно вступления или невступления Украины в НАТО, — заметил Чепа. — Что касается Запорожской АЭС, мы предлагали компромиссный вариант управления совместно с США. Присутствие Украины в управлении будет только вносить определенные риски, связанные с провокациями».

Кроме того, по словам депутата, существенной корректировке будет подлежать и пункт о территориях — в текущей версии он может не устроить российское руководство.

«Ни США, ни Россия пока не озвучивают содержание предварительных договоренностей. Так поступают, потому что для того, чтобы работа была эффективной, не нужно лишний раз муссировать эту тему, иначе в игру вступят противодействующие миру силы. Чем больше шума, тем сложнее в итоге будет проходить процесс», — сказал политик.

Ранее Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех»; проведение выборов на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали неприемлемые пункты оглашенного Зеленским плана мира

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    «Калашников» отгрузил короткие АК-15 заказчику

    Медведев назвал главную задачу на 2026 год

    В Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники

    Аферу главы российского города с участком под строительство многоэтажки раскрыли

    Модель Елена Перминова объяснила свою худобу

    В Москве мужчине разорвало желудок из-за выпитого на корпоративе коктейля

    В Турции станет дороже питаться и отдыхать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok