Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 24 декабря 2025Экономика

В России не исключили продления льгот для электрокаров на платных трассах

«Коммерсант»: Льготный проезд по платным дорогам для электрокаров могут продлить
Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Правительство РФ планирует продлить на 2026 год специальную льготу для электромобилей, которая позволяет им бесплатно перемещаться по федеральным платным автомагистралям. Об этом пишет «Коммерсант».

Соответствующее поручение первый вице-премьер Денис Мантуров дал Министерству экономического развития РФ и Министерству промышленности и торговли РФ. В аппарате чиновника и в Минэкономразвития подтвердили, что данная мера находится в проработке. По информации источников, решение о продлении уже принято.

Напомним, что мера была введена для поддержки спроса на отечественные электрокары. В настоящее время право на бесплатный проезд распространяется на трассы М-1 «Беларусь» (включая обход города Одинцово), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральную кольцевую автомобильную дорогу.

Воспользоваться льготой могут владельцы электрокаров российского производства, среди которых модели Evolute, «Москвич 3е», «АмберАвто А5», Lada Ellada и e-Largus, «Газель e-NN» и «Газель e-City», а также электрические грузовики компании «ЭМ-Рус». Льгота доступна частным лицам и предпринимателям.

По данным Минэкономразвития, с момента запуска программы 1 марта 2023 года и до 31 декабря 2024 года было зафиксировано более 1,1 миллиона бесплатных проездов.

Ранее стало известно, что в 2026 году на российском авторынке появятся две новые модели электромобилей — кроссовер «АмберАвто А7» и хэтчбек «АмберАвто А3».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения. Тысячи сотрудников уходят из-за мизерных зарплат

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    На лыжных трассах Москвы появится искусственный снег

    Российский пленный пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве

    Раскрыто отношение России к озвученному Зеленским мирному плану из 20 пунктов

    Семья была искусана постельными клопами на рейсе и подала в суд на две авиакомпании

    Стало известно о планах ВСУ контратаковать в Красноармейске

    Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе

    Два теракта предотвратили в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok