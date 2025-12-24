В России не исключили продления льгот для электрокаров на платных трассах

Правительство РФ планирует продлить на 2026 год специальную льготу для электромобилей, которая позволяет им бесплатно перемещаться по федеральным платным автомагистралям. Об этом пишет «Коммерсант».

Соответствующее поручение первый вице-премьер Денис Мантуров дал Министерству экономического развития РФ и Министерству промышленности и торговли РФ. В аппарате чиновника и в Минэкономразвития подтвердили, что данная мера находится в проработке. По информации источников, решение о продлении уже принято.

Напомним, что мера была введена для поддержки спроса на отечественные электрокары. В настоящее время право на бесплатный проезд распространяется на трассы М-1 «Беларусь» (включая обход города Одинцово), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральную кольцевую автомобильную дорогу.

Воспользоваться льготой могут владельцы электрокаров российского производства, среди которых модели Evolute, «Москвич 3е», «АмберАвто А5», Lada Ellada и e-Largus, «Газель e-NN» и «Газель e-City», а также электрические грузовики компании «ЭМ-Рус». Льгота доступна частным лицам и предпринимателям.

По данным Минэкономразвития, с момента запуска программы 1 марта 2023 года и до 31 декабря 2024 года было зафиксировано более 1,1 миллиона бесплатных проездов.

Ранее стало известно, что в 2026 году на российском авторынке появятся две новые модели электромобилей — кроссовер «АмберАвто А7» и хэтчбек «АмберАвто А3».