В России снова захотели ввести закон о борьбе со сталкингом

В Госдуму внесли проект о противодействии навязчивому преследованию

В России снова захотели ввести закон о борьбе с навязчивым преследованием. Проект о противодействии сталкингу внесли на рассмотрение Госдумы, следует из думской электронной базы.

Как пояснили авторы инициативы, на сегодняшний день в законодательстве не предусмотрен отдельный состав правонарушения за навязчивое преследование граждан, а также не закреплены такие понятия, как «навязчивое преследование», «охранный ордер», «преследователь», «лицо, подвергнутое навязчивому преследованию».

Депутаты предложили закрепить эти термины в федеральном законе и установить основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием. В частности, в России могут разработать механизмы установления охранных ордеров в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся навязчивому преследованию.

Иными словами, в случае принятия закона у судов появится право принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве. В случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, тогда в силу вступит действие уголовного кодекса о неисполнении приговора.

При этом супруги и сожители не подпадут под категорию преследователей и не смогут быть привлечены к ответственности по этой статье, следует из пояснительной записки к проекту закона.

В апреле 2024 года сообщалось о подготовке законопроекта, которым предлагалось ввести штрафы за преследование и нарушение частной жизни. Речь шла о сумме взыскания в размере трех тысяч рублей.

Ранее россиянки рассказали «Ленте.ру» о том, что им пришлось пережить, столкнувшись с преследователями. С их слов, сталкером может оказаться бывший партнер, друг или совершенно случайный человек из соцсетей.