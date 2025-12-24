Реклама

Мир
06:00, 24 декабря 2025МирЭксклюзив

Влияние возможных переговоров Путина и Макрона на соглашение по Украине оценили

Политолог Леви: Переговоры Путина и Макрона не приблизят соглашение по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Потенциальные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, к которым призвал французский лидер, вряд ли способны приблизить соглашение по Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

«В данном случае реплика Макрона — это просто попытка остаться в контексте переговоров, не более. Ясно, что приоритетен сейчас диалог между Россией и США, а Европа осталась за бортом. Но, с учетом провальной внутренней политики Франции и пошатнувшихся позиций ее руководства, Макрон хочет поиграть на внешнеполитическом поле, чтобы вернуться во внутреннюю повестку с хоть каким-то позитивом», — сказал политолог.

Он убежден, что за призывом французского лидера не стоит реальных намерений приблизить урегулирование украинского конфликта. Леви допустил, что могут иметь место только поверхностные обсуждения и контакты.

«Несмотря на измену ранее высказанным принципам Европы, это, скорее, просто заигрывание. Поверхностное одобрение диалога в принципе. Могу состояться некие общие обсуждения соглашения, может произойти какой-то символический контакт. Но все это вряд ли приведет к каким-то конкретным действиям и соглашениям», — заключил собеседник «Ленты.ру».

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции заявил, что это необходимо для защиты европейских интересов.

