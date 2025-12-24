Реклама

10:01, 24 декабря 2025Россия

Жена нового мэра Красноярска назвала переезд в Сибирь тотальным разрушением жизни

Kras Mash: Жена мэра Красноярска назвала переезд в Сибирь разрушением жизни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жена нового мэра Красноярска назвала переезд в Сибирь разрушением жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о Сергее Верещагине, который был избран руководителем города депутатами горсовета.

Канал выложил публикации жены Верещагина в соцсетях, в которых та рассказывает о недвижимости семьи. Упомянула она и некие резкие изменения, случившиеся в последние несколько месяцев. Вероятно, под ними издание и понимает избрание Сергея Верещагина мэром Красноярска. В том же посте жена Верещагина заявляет о «времени тотального разрушения жизни».

Ранее в городе Березовском Свердловской области отменили итоги выборов главы города. Перед этим в голосовании победила жена водителя действовавшего на тот момент главы администрации. Женщина не явилась на собственную инаугурацию.

