Женщина прожила две недели с мертвым возлюбленным

В Новой Зеландии женщина две недели прожила с телом умершего партнера

В Новой Зеландии завершилось судебное разбирательство по делу 49-летней женщины, которую обвиняли в надругательстве над мертвецом. Об этом сообщает NZ Herald.

В январе 2025 года полиция прибыла по вызову в дом в пригороде Нельсона. В процессе разговора владелица внезапно сообщила, что ее партнера, с которым она прожила десять лет, не стало несколько недель назад. Затем она упомянула, что он лежит на террасе на втором этаже.

Когда полицейские поднялись туда, они обнаружили разлагающиеся останки, укрытые несколькими слоями штор. Вокруг были разложены личные вещи мужчины.

Женщина не смогла ответить на вопрос, почему она не вызвала медиков или полицию после смерти возлюбленного. Ее задержали и после допроса отправили на медицинское освидетельствование.

После расследования и психиатрической экспертизы суд постановил, что женщина страдает от атипичного психоза и нуждается в принудительном лечении, а не в наказании. Она была признана невменяемой в момент инцидента.

Судья Гарри Баркл, вынося решение, отметил, что в действиях обвиняемой не было злого умысла или надругательства. Женщина добровольно проходит лечение и, по словам специалистов, демонстрирует значительные улучшения.

