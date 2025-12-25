Буданов неожиданно появился на фронте

Глава ГУР Буданов неожиданно появился на запорожском направлении

Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) неожиданно появился на запорожском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Буданов приехал на позиции, где находятся военные из «Спецподразделения Тимура». Там, уточнили в ГУР, бойцы находятся на месте «выполнения боевых задач».

«Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР», — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщал, что Российская армия может взять большую часть Запорожской области. По его словам, российские бойцы достигли больших успехов после взятия села Андреевка на этом направлении.