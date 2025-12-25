Реклама

14:22, 25 декабря 2025

Британию обвинили в причастности к взрывам в Москве

Политолог Дудаков: Теракты Киева внутри России курируют британцы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Британские спецслужбы могут быть причастны к взрывам в Москве, произошедшим 22 и 24 декабря. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, Киев уже не в первый раз прибегает к подрывной деятельности внутри России из-за неуспехов украинской армии на фронте.

«Я не исключаю, что все это курируют британцы, потому что британский след во всем проявляется», — сказал политолог.

Дудаков напомнил о рекомендациях британского главного аналитического агентства Chatham House, призывавшего Киев вести постоянную подрывную деятельность на территории России.

«Я уверен, что США не воспримут подобные действия позитивно для себя, учитывая их стремление как можно быстрее заключить мирный договор. Вашингтону как-то придется контролировать Украину и ее европейских партнеров, чтобы не сорвать переговорный процесс», — заключил Дудаков.

Ранее Дудаков высказал мнение, что мирный план, озвученный Владимиром Зеленским, является попыткой перетянуть США на свою сторону.

