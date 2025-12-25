Европу встревожили слова Макрона о Путине

Al Khaleej: Планы Макрона возобновить диалог с Путиным вызвали тревогу в Европе

Европейские политические элиты обеспокоены желанием президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Al Khaleej.

Отмечается, что французский лидер аргументировал свою позицию тем, что многие страны уже ведут переговоры с Москвой. Однако у европейских политиков есть много сомнений и вопросов, пишет издание.

«Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идет вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами», — говорится в статье.

Кроме того, как указывает Al Khaleej, многие аналитики были поражены неожиданной сменой позиции президента Франции.

Ранее Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы для отстаивания европейских интересов. По данным Agence France-Presse, администрация французского лидера планирует определить формат для восстановления диалога с российской стороной в ближайшие дни.