Кадыров направил письмо Алиеву

Рамзан Кадыров направил письмо с поздравлением Ильхаму Алиеву

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров направил письмо с поздравлением с днем рождения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Текст опубликован на сайте азербайджанского лидера.

«Известно, что на протяжении многих лет вы совершили великие дела для граждан Азербайджана, их благополучия и безопасности, проявляли решительность и достоинство в самых сложных ситуациях и выполняли поставленные задачи», — написал Кадыров.

Отдельно глава ЧР отметил, что опыт Алиева поможет реализовать «все планы, направленные на благо азербайджанского народа».

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения. Сообщалось, что лидеры во время разговора по телефону выразили обоюдный настрой на укрепление отношений Москвы и Баку.