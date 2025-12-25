Лидеру «Левого фронта» Удальцову дали срок за оправдание терроризма

Сергея Удальцова приговорили к шести годам за оправдание терроризма

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) приговорили к шести годам колонии строгого режима за оправдание терроризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Удальцов стал фигурантом уголовного дела в декабре 2023 года после публикации с поддержкой членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Вину лидер «Левого фронта» не признал.

Это уже второй срок Удальцова, первый он получил в 2014 году за организацию массовых беспорядков. Его приговорили к 4,5 года колонии.

9 февраля 2024 года Росфинмониторинг внес Удальцова в список террористов.