Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:51, 25 декабря 2025Силовые структуры

Лидеру «Левого фронта» Удальцову дали срок за оправдание терроризма

Сергея Удальцова приговорили к шести годам за оправдание терроризма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) приговорили к шести годам колонии строгого режима за оправдание терроризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Удальцов стал фигурантом уголовного дела в декабре 2023 года после публикации с поддержкой членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Вину лидер «Левого фронта» не признал.

Это уже второй срок Удальцова, первый он получил в 2014 году за организацию массовых беспорядков. Его приговорили к 4,5 года колонии.

9 февраля 2024 года Росфинмониторинг внес Удальцова в список террористов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта главная проблема боев за Купянск

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Появился рецепт необычного блюда с пиров Ивана Грозного

    Коровы затоптали пожилую женщину

    Названа неожиданная связь витаминов с риском развития рака

    Карди Би похвасталась редкой сумкой за девять миллионов рублей

    «Почта России» приостановила наземную доставку в некоторые страны

    Россияне массово устремятся в начале 2026 года в одну страну Азии

    Российский алмазодобытчик нашел кристаллы в виде елочных игрушек

    Лидеру «Левого фронта» Удальцову дали срок за оправдание терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok