Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 25 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко опубликовал рождественское поздравление

Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством по григорианскому календарю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством по григорианскому календарю, которое отмечается католиками, протестантами и рядом православных церквей 25 декабря. Его слова опубликованы на официальном интернет-портале президента.

«Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал соотечественникам крепкого здоровья, добра и счастья. Он также выразил уверенность, что христианские ценности будут и далее способствовать сохранению мира и согласия в обществе.

Ранее президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении резко раскритиковал своих политических оппонентов, назвав «левыми подонками».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину обязали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Рост российского госдолга рекордно ускорился

    «Роскосмос» запустит 52 спутника

    Сильный пожар вспыхнул в московском бизнес-центре

    Москвичей призвали ждать снегопадов

    МИД Венесуэлы рассказал о письме Путина Мадуро

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в бюстгальтере на фоне сугробов

    Лукашенко опубликовал рождественское поздравление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok