Массажистка из эротического салона раскрыла правду о сексе с клиентами

Работающая массажисткой в эротическом салоне пользовательница Reddit с ником Crazy_Introduction34 раскрыла правду о сексе с клиентами заведения. По ее словам, в базовый пакет услуг может входить мастурбация.

«Это обычный массаж, но более эротический. Мы не занимаемся лечением болей. Наша главная цель — помочь клиенту расслабиться через тактильные ощущения и почувствовать себя эмоционально и физически ценным мужчиной. У каждой массажистки есть свои границы. Лично для меня "счастливое окончание" — это всегда мануальная стимуляция», — написала девушка.

Она добавила, что если клиент отличается безупречной гигиеной и привлекает ее, а между ними еще и возникает физическая и эмоциональная связь, то она готова за дополнительную плату предложить более продвинутые услуги, например оральный секс или полноценный половой контакт. Она добавила, что часто возбуждается во время работы, поскольку большинство приходящих к ней мужчин довольно привлекательны.

«В случаях, когда я решала заняться сексом, впечатления были потрясающими как для меня, так и для клиента», — заключила она.

