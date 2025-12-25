Реклама

06:00, 25 декабря 2025

Массажистка из эротического салона раскрыла правду о сексе с клиентами

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Poomipat / Shutterstock / Fotodom

Работающая массажисткой в эротическом салоне пользовательница Reddit с ником Crazy_Introduction34 раскрыла правду о сексе с клиентами заведения. По ее словам, в базовый пакет услуг может входить мастурбация.

«Это обычный массаж, но более эротический. Мы не занимаемся лечением болей. Наша главная цель — помочь клиенту расслабиться через тактильные ощущения и почувствовать себя эмоционально и физически ценным мужчиной. У каждой массажистки есть свои границы. Лично для меня "счастливое окончание" — это всегда мануальная стимуляция», — написала девушка.

Она добавила, что если клиент отличается безупречной гигиеной и привлекает ее, а между ними еще и возникает физическая и эмоциональная связь, то она готова за дополнительную плату предложить более продвинутые услуги, например оральный секс или полноценный половой контакт. Она добавила, что часто возбуждается во время работы, поскольку большинство приходящих к ней мужчин довольно привлекательны.

«В случаях, когда я решала заняться сексом, впечатления были потрясающими как для меня, так и для клиента», — заключила она.

Ранее другие пользователи Reddit поделились лайфхаками, делающими секс более ярким. Одна женщина, например, рассказала, что ее очень возбуждает, когда мужчина всячески пытается оттянуть оргазм.

