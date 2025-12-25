Реклама

09:44, 25 декабря 2025

МИД Венесуэлы рассказал о письме Путина Мадуро

Путин в письме поздравил президента Венесуэлы Мадуро с Рождеством и Новым годом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил венесуэльского лидера Николаса Мадуро с Рождеством и Новым годом. Текст письма опубликовал в Telegram глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

«Ваше Превосходительство господин Президент, дорогой Николас! От всего сердца поздравляю Вас с Рождеством и Новым годом», — говорится в послании.

Российский лидер подтвердил солидарность с народом Венесуэлы в условиях «беспрецедентного внешнего давления» и выразил готовность продолжать сотрудничество с Каракасом по вопросам двусторонней и международной повестки. Путин пожелал гражданам Венесуэлы мира и благополучия, а лично Николасу Мадуро — здоровья, счастья и успехов в государственных обязанностях.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала, что Соединенные Штаты развернули значительные силы спецназа в регионе Карибского моря в преддверии ожидаемого вторжения в Венесуэлу. Вскоре президент США Дональд Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке.

