15:16, 25 декабря 2025Россия

Многодетный россиянин ушел на СВО и не выжил после боя

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Многодетный житель Иркутской области ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и не выжил после боя. Его историю рассказал мэр Осинского района Борис Хошхоев во «ВКонтакте».

В апреле 2025 года россиянин подписал контракт с Министерством обороны на прохождение военной службы и отправился на СВО. Он попал в 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк.

По данным чиновника, осенью военнослужащий приезжал в отпуск к семье, а через две недели вернулся на фронт. С 5 декабря он перестал выходить на связь. Выяснилось, что он ушел на боевое задание и не вернулся.

У мужчины остались жена и четверо детей. Сам он также вырос в многодетной семье.

Ранее спасенный другим многодетным отцом боец СВО рассказал о подвиге сослуживца. После ранения он пронес его в безопасную зону 16 километров.

    Обсудить
