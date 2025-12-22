Спасеный многодетным отцом боец СВО рассказал о том, что предшествовало подвигу

Спасенный многодетным отцом боец СВО рассказал о подвиге сослуживца. С военнослужащим побеседовали журналисты RT.

22 декабря стало известно, что многодетный отец с позывным Старый стал Героем России.

Собеседник RT рассказал, что получил ранение, отбиваясь от роя украинских дронов. «Их штук десять было, плюс (тяжелый гексакоптер — прим. "Ленты.ру") "Баба-яга")», — отметил солдат. Он пояснил, что один из осколков попал в район сонной артерии, и кровь приходилось «вычерпывать» из горла.

Пришедший на выручку Старый действительно пронес его в безопасную зону 16 километров, подтвердил военнослужащий. После выздоровления он лично приехал домой к сослуживцу, чтобы выразить благодарность за спасенную жизнь.

Ранее стало известно о подвиге другого бойца СВО, который 12 дней нес на себе тело сослуживца. Солдат объяснил, что сделал это из-за обещания, данного матери боевого товарища. Она просила в случае, если ее сына не станет, вернуть ей «хотя бы его берцы».