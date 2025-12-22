Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 22 декабря 2025Россия

Потерявший на СВО сына отец десяти детей стал героем России

RT: Потерявший на СВО сына отец десяти детей с позывным Старый стал героем РФ
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Потерявший на специальной военной операции (СВО) сына отец десяти детей с позывным Старый стал героем Российской Федерации (РФ). Об этом стало известно RT.

50-летний мужчина ушел на фронт летом этого года. Он служил штурмовиком в Луганской народной республике (ЛНР), вблизи Макеевки.

«Сначала нас засек дрон-разведчик. Потом прилетела "Баба-яга". Гоняла меня по лесу часа три. Два сброса было. После одного меня волной подбросило, сделал сальто в воздухе. Ничего не чувствовал на адреналине. Ещё по нам минометы работали. Осколком мне голову пробило», — поделился боец.

Военный рассказал, что в лесу заметил раненого бойца. Он уже хрипел, но полз. У мужчины были пробиты оба легких и поврежден позвоночник. Старый оказал ему первую помощь, вколол обезболивающее.

Во время очередного задания многодетный отец получил тяжелые травмы после атаки дрона. Его отправили на лечение в Москву. В этот же период у него родился десятый ребенок, но один его сын не выжил на спецоперации.

Супруга мужчины пояснила, что тот до сих пор не может оправиться от горя.

Ранее сообщалось, что боец СВО родом из Дагестана придумал собственную тактику выявления украинских позиций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Российский губернатор предложил перенести кабинет одного из министров в приграничье

    Сотрудницы авиакомпании выбросили содержимое люксовой сумки пассажирки и присвоили ее себе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok