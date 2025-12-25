Москвичей призвали ждать снегопадов

Синоптик Леус: В пятницу в Москве ожидается снегопад

В столице в пятницу, 26 декабря, ожидаются снегопады, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В четверг, 25 декабря, на погоду в столичном регионе окажет влияние приближающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт. Он сохранит в небе плотные поля многослойных облаков, вызовет небольшой снег, который усилится в вечерние часы, утром местами возможны гололедные явления.

Температура воздуха в городе составит минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу временами снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, ветрено и очень низкое атмосферное давление, ночью от 0 до минус 2, днем от 0 до плюс 2.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что к вечеру четверга, 25 декабря, давление опустится сразу на 17 единиц, до 741 миллиметра ртутного столба. Утром в пятницу, 26 декабря, давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что на 11-13 единиц ниже нормы.