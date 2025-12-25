Реклама

06:00, 25 декабря 2025Из жизни

Мужчина засудил врачей за укороченный на шесть сантиметров пенис

Испанец засудил врачей на 20 тысяч евро из-за последствий интимной операции
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Juice Verve / Shutterstock / Fotodom  

В Испании мужчина выиграл суд против врачей, которые во время интимной операции укоротили ему пенис на шесть сантиметров. Об этом сообщает SUR in English.

Бывший пациент решил засудить службу здравоохранения региона Мурсия из-за инцидента, произошедшего еще в 2011 году. Тогда он обратился в больницу города Картахена с жалобами на болезненную эрекцию и искривление полового органа. Мужчине диагностировали болезнь Пейрони — состояние, при котором в пенисе образуются фиброзные бляшки, искривляющие орган и вызывающие боль. После медикаментозного лечения состояние пациента не улучшилось, и ему рекомендовали сделать операцию.

После операции длина полового органа уменьшилась на шесть сантиметров. Кроме того, у мужчины развилась эректильная дисфункция.

Первоначально истец требовал 67,6 тысячи евро (6,2 миллиона рублей). Суд постановил, что служба здравоохранения должна выплатить ему только 20 тысяч евро. (1,8 миллиона рублей). В ходе процесса выяснилось, что пациент подписал согласие на операцию, однако его не поставили в известность об альтернативных методах лечения и возможных последствиях хирургического вмешательства.

Ранее в США жителя штата Луизиана приговорили к шести годам тюрьмы за серию краж. Выяснилось, что он пытался оплатить операцию по увеличению пениса при помощи краденых кредитных карт.

