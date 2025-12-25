Мужчина засудил врачей за укороченный на шесть сантиметров пенис

Испанец засудил врачей на 20 тысяч евро из-за последствий интимной операции

В Испании мужчина выиграл суд против врачей, которые во время интимной операции укоротили ему пенис на шесть сантиметров. Об этом сообщает SUR in English.

Бывший пациент решил засудить службу здравоохранения региона Мурсия из-за инцидента, произошедшего еще в 2011 году. Тогда он обратился в больницу города Картахена с жалобами на болезненную эрекцию и искривление полового органа. Мужчине диагностировали болезнь Пейрони — состояние, при котором в пенисе образуются фиброзные бляшки, искривляющие орган и вызывающие боль. После медикаментозного лечения состояние пациента не улучшилось, и ему рекомендовали сделать операцию.

После операции длина полового органа уменьшилась на шесть сантиметров. Кроме того, у мужчины развилась эректильная дисфункция.

Первоначально истец требовал 67,6 тысячи евро (6,2 миллиона рублей). Суд постановил, что служба здравоохранения должна выплатить ему только 20 тысяч евро. (1,8 миллиона рублей). В ходе процесса выяснилось, что пациент подписал согласие на операцию, однако его не поставили в известность об альтернативных методах лечения и возможных последствиях хирургического вмешательства.

