02:12, 25 декабря 2025Бывший СССР

На Украине признали двадцатикратное превосходство России в ресурсах в следующем году

Экс-нардеп Волга: У РФ в 20 раз больше ресурсов, чем у Киева вместе с помощью ЕС

Фото: Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Василий Волга в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иностранным агентом) признал, что 90 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом Украине, не решают проблемы Киева. У России двадцатикратное превосходство в ресурсах в следующем году, отметил политик.

Бывший нардеп заявил, что помощи Евросоюза едва хватит, чтобы закрыть дыру в бюджете, и назвал сложившуюся ситуацию полной катастрофой.

«А если мы с вами учтем себестоимость производимой в Европе и России военной продукции, получается, что Россия располагает на сегодня в 20 раз большими ресурсами на следующий год, чем Украина», – сказал Волга.

Он также обратил внимание, что большая часть этих средств должна быть потрачена в Европе и назвал их выделение попыткой спасти от стагнации европейскую экономику, в первую очередь немецкую.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение о выпуске общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Целью этого шага является обеспечение финансирования нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.

