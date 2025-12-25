Над Донецком прогремели мощные взрывы

РИА Новости: Над Донецком прозвучало четыре мощных взрыва

В небе над Донецком прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что взрывы были слышны в центральной и юго-восточной части города. Они прозвучали в промежутке между 21:15 и 21:20 по московскому времени. Другие подробности не приводятся.

Ранее взрывы произошли в городе Новошахтинск Ростовской области на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о пожаре на промпредприятии. Он добавил, что при тушении возгорания пострадал один пожарный, его доставили в больницу.