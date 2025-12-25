Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:16, 25 декабря 2025Россия

Над Донецком прогремели мощные взрывы

РИА Новости: Над Донецком прозвучало четыре мощных взрыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В небе над Донецком прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что взрывы были слышны в центральной и юго-восточной части города. Они прозвучали в промежутке между 21:15 и 21:20 по московскому времени. Другие подробности не приводятся.

Ранее взрывы произошли в городе Новошахтинск Ростовской области на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о пожаре на промпредприятии. Он добавил, что при тушении возгорания пострадал один пожарный, его доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Казахстан раскрыл новые детали расследования крушения самолета AZAL с россиянами на борту. Что удалось выяснить комиссии?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

    Названа причина смерти Веры Алентовой

    Одноклассник предполагаемого подрывника полицейских в Москве рассказал о его просьбе

    Российского космонавта допустили к полету на Crew Dragon

    Сын Байдена неожиданно высказался об Украине

    Над Донецком прогремели мощные взрывы

    В Британии разгорелся скандал из-за украинской студентки и русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok