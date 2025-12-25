В российском городе произошли взрывы из-за атаки ВСУ

Слюсарь: В Новошахтинске из-за атаки ВСУ произошли взрывы

В городе Новошахтинск Ростовской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошли взрывы. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор также попросил граждан не снимать и не выкладывать в сеть фотографии и видеоматериалы с места происшествия.

«В настоящее время службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания», — добавил он.

В ночь на 25 декабря Вооруженные силы Украины совершили массовый налет беспилотниками на российские регионы. Больше всего дронов системы ПВО сбили над Брянской областью. Помимо того, беспилотники уничтожили БПЛА над Тульской, Калужской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областях, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Республикой Адыгея, а также над акваторией Азовского моря.