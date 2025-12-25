Жители Красного Сулина и Новошахтинска услышали звуки взрывов в небе

Над городами на Юге России прогремели звуки взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

О громких и резких хлопках сообщили жители городов Красный Сулин и Новошахтинск Ростовской области. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

Канал опубликовал фотографию с неустановленной темной полоской в небе.

В ночь на 25 декабря над российскими регионами был сбит 141 украинский дрон. Больше всего дронов системы ПВО сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА уничтожили над Тульской областью, 11 — над Калужской, 9 — над Московским регионом и 8 — в Республике Адыгея. Еще 39 беспилотников сбили в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваторией Азовского моря.