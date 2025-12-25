Найден способ ускорить строительство жилья в России

Вице-премьер Хуснуллин: Строительство жилья в России ускорят китайские стандарты

Применение китайских стандартов поможет быстрее строить жилье в России. О нахождении способа ускорить возведение зданий рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова передает РИА Новости.

Зампред правительства отметил, что жилищное строительство играет важную роль в развитии экономики Китая. Поэтому Россия изучает опыт азиатской страны — смотрит на механизмы внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта.

«Считаем, что данный опыт для нас будет полезен. Применив эти стандарты на территории нашей страны, мы сможем ускорить строительство. Это основная задача», — подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что строительная отрасль собирается максимально сократить цикл возведения зданий, а также повысить производительность труда.

Ранее Хуснуллин заявил, что в России рекордно упала доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач кредитов на жилье. Сейчас удается поддерживать заемщиков через компенсацию процентной ставки в основном через программы семейной ипотеки, что для бюджета обходится очень дорого, рассказал он.