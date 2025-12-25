Названа причина четырехчасового избиения подруги российским бойцом ММА

RT: Боец ММА 4 часа избивал связанную подругу под Тверью из-за ревности

Боец ММА четыре часа избивал связанную подругу в квартире под Тверью из ревности. Об этом сообщает RT.

Они состояли в романтических отношениях три года, ездили друг к другу домой и были знакомы с родственниками.

19 декабря 25-летний уроженец Дагестана сначала сходил с 20-летней подругой в кино, а затем они поссорились из-за того, что молодой человек забрал у девушки телефон, чтобы проверить ее переписки. Он связал ее и избивал четыре часа в ее же квартире. При этом боец не требовал от нее никаких признаний.

Пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у нее переломы лицевых костей, гематомы и черепно-мозговую травму. Ей провели операцию, впереди у нее длительное лечение.

Спортсмена нашли по месту жительства в Подмосковье и арестовали.