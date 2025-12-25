Стала известна причина смерти Алентовой

РЕН ТВ: Причиной смерти актрисы Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб

Народная артистка России Вера Алентова скончалась из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По его словам, у актрисы была тромбоэмболия. Подробности неизвестны.

Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Артистке стало плохо в Театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. Ее увезли из здания на скорой, а спустя 22 минуты у нее случилась остановка сердца.

Предварительной причиной смерти актрисы называли острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Также сообщалось, что показатели сахара в крови оказались критическими.