00:33, 25 декабря 2025Бывший СССР

Партия Порошенко воспротивилась проведению выборов на Украине

Партия Порошенко «Евросолидарность» выступила против выборов на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» воспротивилась проведению выборов в стране в период действия военного положения, передает «Украинская правда».

«Еще раз подчеркиваем категорическую неприемлемость любых выборов во время военного положения», — заявили депутаты.
Партия также выступила против проведения электронного голосования, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Парламентарии «Евросолидарности» приравняли подобное голосование к «грязным технологиям фальсификации выборов». Там подчеркнули, что будут бороться против такой технологии всеми доступными средствами.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе проведение выборов на Украине. Политик отметил, что страна может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Зеленский также предложил провести выборы президента Украины онлайн. Такой формат может быть предложен гражданам, проживающим за рубежом.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

